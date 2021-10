Elezioni 3-4 ottobre, il più giovane candidato sindaco d’Italia (studente liceale) arriva ultimo (Di lunedì 4 ottobre 2021) Primo in ordine di età, essendo con 18 anni il candidato sindaco più giovane in questa tornata elettorale per le Elezioni comunali; ultimo in ordine di classifica, con soli 227 voti: Theo Guatta con la sua lista Guidizzolo riformista, non va al di là del 8,5% alle Elezioni per sindaco di Guidizzolo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 ottobre 2021) Primo in ordine di età, essendo con 18 anni ilpiùin questa tornata elettorale per lecomunali;in ordine di classifica, con soli 227 voti: Theo Guatta con la sua lista Guidizzolo riformista, non va al di là del 8,5% alleperdi Guidizzolo. L'articolo .

