Comunali | la corsa dei candidati sindaci nei 12 capoluoghi di provincia

Leggi su open.online

(Di lunedì 4 ottobre 2021) I risultati delle elezioni2021 Gli occhi delle cronaca nazionale sono puntati sulle grandi città dove domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre si è votato alle elezioni amministrative. Ma non ci sono solo Milano, Roma, Torino, Bologna e Napoli: sono 1.147 i comuni al voto per scegliere il nuovo primo cittadino. Tra questi ci sono 12di: Benevento, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona e Varese. Per tutti, è previsto il ballottaggio nel caso in cui uno deinon dovesse raggiungere la maggioranza assoluta dei voti. Il prossimo turno elettorale sarà spalmato sempre su due giorni: 17 e 18 ottobre. Qui sotto potete trovare gli aggiornamenti per ogni città. Scrutini in diretta Affluenza Leggi ...