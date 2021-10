Case a 1 euro nel Trapanese, assegnati i primi 13 immobili (Di lunedì 4 ottobre 2021) Sono 13 gli immobili assegnati nella prima fase dell'operazione 'Case a 1 euro' a Salemi, cittadina in provincia di Trapani inserita nell'elenco dei Borghi più belli d'Italia dove a metà aprile era stato dato il via alla vendita all'asta delle abitazioni del centro storico di proprietà del Comune. Sono state 23, invece, le offerte valide arrivate complessivamente entro i termini previsti dal bando che aveva messo in vendita, con base d'asta simbolica di un euro, le prime 36 unità immobiliari."Un buon inizio se tenuto conto del momento difficile sotto il profilo logistico a causa della pandemia - è il commento del sindaco di Salemi, Domenico Venuti, e dell'assessore al Centro storico Vito Scalisi -. Nonostante le difficoltà abbiamo deciso di dare il via a una iniziativa sulla quale ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 4 ottobre 2021) Sono 13 glinella prima fase dell'operazione 'a 1' a Salemi, cittadina in provincia di Trapani inserita nell'elenco dei Borghi più belli d'Italia dove a metà aprile era stato dato il via alla vendita all'asta delle abitazioni del centro storico di proprietà del Comune. Sono state 23, invece, le offerte valide arrivate complessivamente entro i termini previsti dal bando che aveva messo in vendita, con base d'asta simbolica di un, le prime 36 unitàari."Un buon inizio se tenuto conto del momento difficile sotto il profilo logistico a causa della pandemia - è il commento del sindaco di Salemi, Domenico Venuti, e dell'assessore al Centro storico Vito Scalisi -. Nonostante le difficoltà abbiamo deciso di dare il via a una iniziativa sulla quale ...

carloantobiondo : RT @madonielive: ‘Case a 1 Euro’: assegnati i primi 13 immobili a Salemi - ILSOB1LL4 : A leggere i comuni dove hanno eletto sindaci quelli di #ItaliaViva sembra l’elenco di quelli che ti vendono le case… - Nellonelli7 : RT @Nellonelli7: STRANO PAESE QUESTA ITALIA , IL PAESE DEI BONUS DELLE CASE AD UN EURO DEI GIOCATORI MILIONARI DEI MIGRANTI IN CROCIERA… - hankershug : Prima sono tornata un po' alla mia infanzia e sono andata a cercare tutte le bambole di quando ero piccola. Non ric… - olivati_case : RT @a_peppe: Ieri a @mimandaRai3 puntata dedicata ai #mutui e al Fondo prima casa. In 5 anni 200.000 garantiti per un controvalore di 23 mi… -