Calcio: Mancini sogna Nations League dopo Europei 'Ma non sarà facile' (Di lunedì 4 ottobre 2021) "La Spagna? È la squadra che ci ha messi più in difficoltà a Euro2020" MILANO - "Di solito San Siro è pieno quando gioca la nazionale. Sarebbe fantastico vincere la Nations League subito dopo l'... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 4 ottobre 2021) "La Spagna? È la squadra che ci ha messi più in difficoltà a Euro2020" MILANO - "Di solito San Siro è pieno quando gioca la nazionale. Sarebbe fantastico vincere lasubitol'...

Advertising

SkySport : Italia, i convocati di #Mancini per la #NationsLeague: #Dimarco al posto di #Pessina #SkySport - InterClubIndia : RT @SkySport: Italia, i convocati di #Mancini per la #NationsLeague: #Dimarco al posto di #Pessina #SkySport - sportli26181512 : Tonali con l'Italia Under 21, Nicolato: 'Bravo, ha avuto la capacità di rientrare da noi': Il centrocampista rosson… - Gazzettino : #nations league, Mancini chiama #dimarco al posto di Pessina - ArmandaGelsomin : RT @SkySport: Italia, i convocati di #Mancini per la #NationsLeague: #Dimarco al posto di #Pessina #SkySport -