Advertising

tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Domenica 3 Ottobre #LArcaDiNoe ha registrato nel programma di ieri 2.339.000 telespettatori pari al… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Domenica 3 Ottobre 1.857.000 telespettatori (15.7%) hanno visto ieri una nuova puntata di #Melaverde - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Domenica 3 Ottobre #PaesiCheVai ha totalizzato nel programma di ieri 1.337.000 telespettatori con i… - darkap89 : Ieri su ????Tf1 l'ennesima replica del film Giù al nord ha vinto con quasi il 30% di share. Per fare paragoni, l'ulti… - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 3 ottobre 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

tv di Verissimo e Da noi a Ruota Libera Verissimo con Silvia Toffanin , nella puntata domenicale dipomeriggio è stato seguito da ben 2.155.000 spettatori con il 16.57% nella prima ...La fiction scherza davvero poco e quasi sempre vince nel gradimento degli italiani. Glitv di, domenica 3 ottobre 2021 , vedono vincere I Bastardi di Pizzofalcone . L'amata fiction nata dalla penna di Maurizio de Giovanni in onda su Rai1 dalle 21.36 alle 23.25 ha vinto con 3.1mattina in famiglia: il trio Monica Setta, Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli premiato dagli ascolti, i dati di ieri Terzo weekend in compagnia di ...I Bastardi di Pizzofalcone 3 e l’esordio della stagione di Che Tempo Che Fa hanno eroso pubblico a Scherzi a Parte, che rispetto alla scorsa settimana, quando ha fatto registrare uno share pari al 17.