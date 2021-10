Amministrative in Campania, 8 i sindaci già eletti. Erano candidati unici, quorum raggiunto (Di lunedì 4 ottobre 2021) Sono 8 i sindaci già eletti in Campania con alcune ore di anticipo rispetto alla chiusura definitiva dei seggi. Si tratta di 8 comuni sotto i 15mila abitanti nei quali si è presentato un solo candidato sindaco: secondo quanto previsto dalla legge elettorale, per l’elezione dell’unico candidato sindaco è infatti necessario il raggiungimento del quorum del 40% degli aventi diritto nei comuni sotto i 15mila abitanti e del 50% nei comuni sopra i 15mila abitanti. Al dato dell’affluenza aggiornato alle ore 23 di ieri sera, quindi, hanno potuto già festeggiare l’elezione a sindaco 8 candidati, 5 dei quali in provincia di Salerno. Si tratta di Fortunato Della Monica, confermato sindaco di Cetara, Pasquale Buonocore, nuovo sindaco di Conca dei Marini, Pietro Pentangelo, confermato sindaco di Corbara, Paolo ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 ottobre 2021) Sono 8 igiàincon alcune ore di anticipo rispetto alla chiusura definitiva dei seggi. Si tratta di 8 comuni sotto i 15mila abitanti nei quali si è presentato un solo candidato sindaco: secondo quanto previsto dalla legge elettorale, per l’elezione dell’unico candidato sindaco è infatti necessario il raggiungimento deldel 40% degli aventi diritto nei comuni sotto i 15mila abitanti e del 50% nei comuni sopra i 15mila abitanti. Al dato dell’affluenza aggiornato alle ore 23 di ieri sera, quindi, hanno potuto già festeggiare l’elezione a sindaco 8, 5 dei quali in provincia di Salerno. Si tratta di Fortunato Della Monica, confermato sindaco di Cetara, Pasquale Buonocore, nuovo sindaco di Conca dei Marini, Pietro Pentangelo, confermato sindaco di Corbara, Paolo ...

Advertising

Mov5Stelle : ? Ecco i nostri candidati Sindaco nel Sud Italia e nelle Isole! Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e… - CorriereUmbria : Amministrative, in Campania già eletti otto sindaci unici candidati: ecco dove - ultimora_pol : #Elezioni #Amministrative #Campania #Napoli Traditi dal click della fotocamera, denunciati dai Carabinieri: avevan… - teleischia : ELEZIONI AMMINISTRATIVE. IN CAMPANIA ALLE 23 HA VOTATO IL 42,91% DEGLI AVENTI DIRITTO - zazoomblog : Elezioni amministrative in Campania i dati sull’affluenza: Napoli sfiora il 34% - #Elezioni #amministrative… -