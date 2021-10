WTA 500 Chicago II | Muguruza trionfa in finale | sconfitta in tre set la tunisina Jabeur

(Di domenica 3 ottobre 2021) É Garbinela regina del WTA 500 di. La spagnola (numero 9 del ranking) ha sconfitto inOns(n.16 del ranking) con il punteggio di 3-6 6-3 6-0 in un’ora e 36 minuti di gioco. Dopo un primo set in cuiha mostrato un grande tennis,è salita di livello mentre lasi è spenta lentamente fino alla debacle totale del terzo set. Per la spagnola questo è il secondo titolo WTA di quest’anno (dopo la vittoria nel WTA 1000 di Dubai). Con questo successosarà da domani al sesto posto del ranking mondiale, mentresalirà in quattordicesima posizione. Il primo set comincia con tre game molto lunghi e combattuti. Sul 2-1 per, ecco il break: la ...

Mentre a Chicago Garbine Muguruza è la prima finalista nel WTA 500 sul cemento e troverà la vincente di Rybakina - Jabeur, altri italiani festeggiano l'approdo in finale in tornei dal montepremi ...Garbine Muguruza è la campionessa del Wta 500 di Chicago 2021. Successo in rimonta per la spagnola, che ha superato Ons Jabeur per 3-6 6-3 6-0.Tennis | Featured, WTA | È una giornata storica per il tennis arabo. Ons Jabeur raggiungendo la finale nel WTA 500 di Chicago si è garantita di raggiungere almeno alla posizione ...