Roma | Mkhitaryan |  «Importante reagire prima della sosta El Shaarawy…»

(Di domenica 3 ottobre 2021) Henrikh, centrocampista, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro l’Empoli Henrikh, centrocampista, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni. VITTORIA – «Molto, volevamo vincere ed essere più vicini possibile al primo posto. Abbiamo fatto quasi una partita perfetta. Non ero preoccupato, sapevo che gol e assist sarebbero arrivati: questione di pazienza, ringrazio i compagni per l’aiuto e sono contento per la vittoria. Per me è un piacere segnare, mi fa sentire bene, ma piùè vincere e arrivare agli obiettivi ...

Advertising

ArmandaGelsomin : RT @SkySport: ROMA-EMPOLI 2-0 Risultato finale ? ? #Pellegrini (42') ? #Mkhitaryan (48') ? ???? Serie A - 7^ Giornata ? - ArmandaGelsomin : RT @cmdotcom: #Pellegrini e #Mkhitaryan affondano l'#Empoli: la #Roma vince 2-0, #Mourinho dimentica il ko nel derby #RomaEmpoli https://t.… - sportli26181512 : Mkhitaryan: 'Partita perfetta. Il mio gol? Conta la squadra, concentrati sui nostri obiettivi'… - infoitsport : Serie A: Roma-Empoli 2-0, a segno Pellegrini e Mkhitaryan - infoitsport : Il regalo di Pellegrini dopo la firma, poi Mkhitaryan: la Roma torna a correre -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Mkhitaryan

Corriere dello Sport

Laha battuto all'Olimpico l'Empoli 2 - 0, grazie alle marcature di Pellegrini e di. In serata il Milan ha espugnato il Gewiss Stadium di Bergamo per 2 - 3. Rossoneri in gol con ...Larispetta i pronostici e supera con merito in casa l'Empoli per 2 - 0. Dopo un avvio ben ... si riscatta un minuto più tardi, quando viene servito sulla corsa da un lucido, stoppa e ...Settima giornata di Serie A, tutti i risultati e le classifiche aggiornate. Vincono Juve, Napoli, Inter, Milan e Roma.Ultima giornata di campionato prima della sosta per le nazionali che vedrà l’Italia protagonista nella semifinale di Nations League contro la Spagna. Il Cagliari di Mazzarri ancora non riesce ad inser ...