Roma | maxi rave a Tor di Valle con centinaia di persone | interrotto dalle forze dell’ordine

(Di domenica 3 ottobre 2021) Lesono intervenute questa mattina aper interrompere uncondia via dell’Ippodromo di Tor di, in un’area verde all’esterno del Grande raccordo anulare. Il raduno è stato organizzato all’altezza di Spinaceto, nella zona sud della Capitale. Sul posto sono arrivati la polizia, con Digos e scientifica, e i carabinieri. Gli agenti hanno spento la musica, stanno liberando l’aria e stanno identificando i partecipanti. Al momento all’interno, scrivono le agenzie di stampa, ci sono ancora qualchedi giovani. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

