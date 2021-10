Moto3, GP Austin: gli highlights della gara (Di domenica 3 ottobre 2021) La partenza sprint di Guevara, la rimonta di Foggia, la caduta di Salac e la folle manovra di Oncu che innesca una carambola terrificante: rivedi la corsa di Moto3 a Austin Leggi su video.gazzetta (Di domenica 3 ottobre 2021) La partenza sprint di Guevara, la rimonta di Foggia, la caduta di Salac e la folle manovra di Oncu che innesca una carambola terrificante: rivedi la corsa di

Advertising

SkySportMotoGP : ?? Brutta caduta di Salac ?? Bandiera rossa in Moto3 LIVE ? - SkySportMotoGP : ?? Un altro brutto incidente in #Moto3 ?? Coinvolti anche Acosta e Migno Risultati ? - zazoomblog : Moto3 GP Austin: gli highlights della gara - #Moto3 #Austin: #highlights #della - zazoomblog : VIDEO Moto3 che paura ad Austin! Deniz Oncu la fa grossa e si rischia il morto in Texas - #VIDEO #Moto3 #paura… - Tuttipazziperi1 : @IzanGuevara28 vince una gara che definire thriller è eufemistico. Nonostante due incidenti paurosi, tutti i rider… -