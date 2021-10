Maurizio Zamparini rompe il silenzio dopo la tragedia: “Mio figlio stava per…” (Di domenica 3 ottobre 2021) L’ex patron del Palermo parla per la prima volta dopo la terribile tragedia che l’ha colpito. Maurizio Zamparini svela cosa stesse facendo Armandino prima della straziante scoperta. E’ un uomo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 3 ottobre 2021) L’ex patron del Palermo parla per la prima voltala terribileche l’ha colpito.svela cosa stesse facendo Armandino prima della straziante scoperta. E’ un uomo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

DiMarzio : È morto Armando #Zamparini, figlio dell'ex patron del #Palermo Maurizio: aveva 23 anni - TreStelle1 : RT @TreStelle1: Apprendo con dispiacere il dramma che ha colpito Maurizio Zamparini,il presidente che ha portato il grande calcio a Palermo… - Andrew_bahbah : RT @chilisummer: Malore: a 23 anni muore il figlio di Maurizio Zamparini, ex proprietario del Palermo calcio. - CordioliMirco : RT @chilisummer: Malore: a 23 anni muore il figlio di Maurizio Zamparini, ex proprietario del Palermo calcio. - Beatric72980398 : RT @chilisummer: Malore: a 23 anni muore il figlio di Maurizio Zamparini, ex proprietario del Palermo calcio. -