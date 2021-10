Inter, la terapia d’urto scelta da Inzaghi ha funzionato: decisivi i 4 cambi (Di domenica 3 ottobre 2021) L’Inter torna da Reggio Emilia con 3 punti pesantissimi L’Inter ribalta lo svantaggio iniziale e si porta a casa 3 punti pesanti al termine della sfida con il Sassuolo. La partita è cambiata quando Inzaghi ha deciso di effettuare 4 cambi in un solo slot, dando nuova linfa alla manovra della sua squadra: una mossa coraggiosa, ma soprattutto vincente. “I saggi, soprattutto quelli della panchina, hanno l’umiltà di cambiare idea. Anche radicalmente, se serve. Simone Inzaghi l’ha fatto addirittura in maniera teatrale. La sua Inter aveva mostrato tutti i fantasmi di stagione in un colpo solo: approccio molliccio, lucidità al mimino, errori banali e sparsi”. “Soprattutto i nuovi arrivati dal mercato erano sembrati del tutto sconnessi dal resto: una ... Leggi su intermagazine (Di domenica 3 ottobre 2021) L’torna da Reggio Emilia con 3 punti pesantissimi L’ribalta lo svantaggio iniziale e si porta a casa 3 punti pesanti al termine della sfida con il Sassuolo. La partita èata quandoha deciso di effettuare 4in un solo slot, dando nuova linfa alla manovra della sua squadra: una mossa coraggiosa, ma soprattutto vincente. “I saggi, soprattutto quelli della panchina, hanno l’umiltà diare idea. Anche radicalmente, se serve. Simonel’ha fatto addirittura in maniera teatrale. La suaaveva mostrato tutti i fantasmi di stagione in un colpo solo: approccio molliccio, lucidità al mimino, errori banali e sparsi”. “Soprattutto i nuovi arrivati dal mercato erano sembrati del tutto sconnessi dal resto: una ...

