Incendio a Roma | a fuoco il Ponte dell’Industria | nessun ferito | ma tanta paura

(Di domenica 3 ottobre 2021) La puzza di gas, le grida dei passanti, un bagliore sempre più intenso. È stata una notte di paura a Roma, nel quartiere Ostiense, dove intorno alle 23 ha preso fuoco il Ponte dell’Industria, meglio conosciuto come «Ponte di Ferro»: nel giro di pochi minuti le fiamme hanno avvolto la struttura, che comunque ha retto grazie anche al tempestivo arrivo dei pompieri. Solo alcune parti sono crollate nel Tevere e – stando alle prime ricostruzioni – per fortuna non ci sarebbero persone ferite.

Advertising

emergenzavvf : ?? #Roma, #incendio Ponte dell’Industria, fiamme spente dai #vigilidelfuoco. L’#incendio ha interessato principalmen… - Corriere : Roma, incendio sul Tevere: crolla una parte del Ponte dell’Industria - fanpage : ?? ULTIM'ORA Un incendio sta letteralmente divorando il ponte di Ferro a Roma - Rock42719224 : RT @angelo8812: Ma chi sta accusando l'amministrazione Raggi per questo incendio, esattamente di che malattia soffre? #pontediferro #incedi… - SilvestriP : Roma, la scena in cui Totò attraversa Ponte di Ferro tratta da 'La banda degli onesti' (Video) #Pontediferro #Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Roma

Transenne e curiosi: "Era il nostro ponte" All'indomani dell'che ha danneggiato il Ponte dell'Industria a, più noto come Ponte di Ferro in zona Ostiense, restano i vigili del fuoco e i ...è per tutti ponte di ferro (o "fero") anche se la denominazione ufficiale attuale è ponte dell'... verso via Pacinotti, è crollata nel Tevere a causa dell'scoppiato nella notte tra ...Roma, l’incendio del Ponte di Ferro. Prima di qualsiasi altra valutazione, spiegazione, congettura o illazione, c’è una ferita da curare il più rapidamente possibile.Nella notte fra il 2 e il 3 ottobre un incendio ha devastato il ponte dell'Industria di Roma, noto ai romani come ponte di ferro. È stato ...