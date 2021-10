GF Vip: le principesse contro Davide Silvestri? (Di domenica 3 ottobre 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip ormai si sono formate delle fazioni ben distinte. In vista della prossima puntata, però, le principesse Selassié hanno espresso un parere molto chiaro sul concorrente che vorrebbero eliminare dal reality: si tratta di Davide Silvestri, verso cui non hanno risparmiato un’espressione molto colorita. Davide Silvestri, l’attore conosciuto per aver interpretato il ruolo di Marco nella soap opera “Vivere”, che ha avuto grande successo su Canale 5 all’inizio degli anni 2000, non ha avuto vita facile all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Prima lo scontro molto acceso con Andrea Casalino, che lo ha nominato dopo che avevano instaurato una bella sintonia, e ora le tante nomination ricevute dai suoi compagni. Durante l’ultima puntata del Grande ... Leggi su piusanipiubelli (Di domenica 3 ottobre 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip ormai si sono formate delle fazioni ben distinte. In vista della prossima puntata, però, leSelassié hanno espresso un parere molto chiaro sul concorrente che vorrebbero eliminare dal reality: si tratta di, verso cui non hanno risparmiato un’espressione molto colorita., l’attore conosciuto per aver interpretato il ruolo di Marco nella soap opera “Vivere”, che ha avuto grande successo su Canale 5 all’inizio degli anni 2000, non ha avuto vita facile all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Prima lo smolto acceso con Andrea Casalino, che lo ha nominato dopo che avevano instaurato una bella sintonia, e ora le tante nomination ricevute dai suoi compagni. Durante l’ultima puntata del Grande ...

trash_italiano : Inganno al Grande Fratello Vip 6, le tre principesse non sarebbero davvero principesse - always4x4 : RT @Tristan__esdpv: gf vip 3: la marchesa non è marchesa gf vip 5: la contessa non è contessa gf vip 6: le principesse non sono principesse… - infoitcultura : Gf Vip 6, terribile notizia per le principesse Selassiè: arrestato il papà con l’accusa di truffa - Ileniasa25 : RT @trash_italiano: Inganno al Grande Fratello Vip 6, le tre principesse non sarebbero davvero principesse - Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: NON LE PRINCIPESSE COME LA MARCHESA PER IDENTIFICAZIONE PERSONALE #GFvip -