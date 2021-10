Gemelle Kessler | chi sono stati i loro amori | “Non abbiamo mai voluto sposarci”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 3 ottobre 2021) Che fine hanno fatto le? Alice e Ellen con i105 centimetri di gambe, su 170 di altezza, hanno fatto sognare milioni di italiani negli Anni Sessanta e Settanta. Dopo aver lavorato a lungo in Italia, le due hanno deciso di trasferirsi a Monaco di Baviera, dove vivono ormai dal 1986 in due appartamenti confinanti. Nessuna delle due è sposata né ha figli. Ma nel corso dellavita privata hanno avuto delle lunghe e importanti storie d’amore. Alicefu prima la fidanzata del cantante francese Marcel Amont e poi la compagna dell’attore e regista Enrico Maria Salerno. Ellen, invece, ha avuto una lunga relazione, durata per la precisione venti anni, con l’attore Umberto Orsini. Fu Antonello Falqui, il più celebre regista italiano di programmi ...