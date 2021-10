Francia, morto Bernard Tapie: fu presidente del Marsiglia (Di domenica 3 ottobre 2021) E’ morto a 78 anni l’imprenditore francese Bernard Tapie. Lo riferisce il sito dell’emittente Bfmtv, spiegando che le condizioni di salute dell’ex ministro e presidente dell‘Olympique Marsiglia – malato di cancro allo stomaco dal 2017 – erano peggiorate di nuovo negli ultimi mesi. “Dominique Tapie e i suoi figli annunciano con infinito dolore la morte di suo marito e del loro padre, Bernard Tapie, questa domenica 3 ottobre alle 8.40, a causa di un cancro”, hanno riferito il suoi familiari in una nota inviata all’emittente. “Se n’è andato serenamente, circondato dalla moglie, dai figli, dai nipoti e dal fratello, presenti al suo capezzale”. La famiglia ha precisato che Tapie “ha espresso il desiderio di essere sepolto a ... Leggi su sportface (Di domenica 3 ottobre 2021) E’a 78 anni l’imprenditore francese. Lo riferisce il sito dell’emittente Bfmtv, spiegando che le condizioni di salute dell’ex ministro edell‘Olympique– malato di cancro allo stomaco dal 2017 – erano peggiorate di nuovo negli ultimi mesi. “Dominiquee i suoi figli annunciano con infinito dolore la morte di suo marito e del loro padre,, questa domenica 3 ottobre alle 8.40, a causa di un cancro”, hanno riferito il suoi familiari in una nota inviata all’emittente. “Se n’è andato serenamente, circondato dalla moglie, dai figli, dai nipoti e dal fratello, presenti al suo capezzale”. La famiglia ha precisato che“ha espresso il desiderio di essere sepolto a ...

Advertising

TgLa7 : #Francia: e' morto Bernard Tapie. Fu uomo d'affari, ministro, presidente dell'Olympique Marsiglia - sportface2016 : #Francia, morto Bernard #Tapie: fu presidente del #Marsiglia - antonionota5 : RT @sole24ore: ?? #Francia, è morto Bernard Tapie: ex ministro e uomo d’affari - jeanontwitt : In FRANCIA è morto di cancro Bernard Tapie. - Agenzia_Ansa : E' morto dopo una lunga malattia, a 78 anni, Bernard Tapie, ex ministro francese, uomo d'affari, presidente dell'Ol… -