Per quanto riguarda il futuro governo della Germania ci 'sono stati colloqui molto costruttivi e si è andati molto nel concreto'. Lo ha detto il segretario generale della Spd Lars Klingbeil dopo i primi incontri preliminari tra i Liberali dell'Fdp e i socialdemocratici.

Elezioni Germania, Spd - Liberali: colloqui costruttivi e concreti
Per quanto riguarda il futuro governo della Germania ci 'sono stati colloqui molto costruttivi e si è andati molto nel concreto'. Lo ha detto il segretario generale della Spd Lars Klingbeil dopo i primi incontri preliminari tra i Liberali dell'Fdp e i socialdemocratici.

Germania, Scholz (Spd): 'Governo con Verdi e Liberali ma senza Cdu' In Germania si fa sempre più strada la colazione 'semaforo', che lascerebbe dunque clamorosamente fuori la Cdu, il partito di Angela Merkel, che alle ultime elezioni è precipitato al minimo storico ma ...

Elezioni Germania, cambiano gli equilibri Ue: Ppe fuori dai principali governi europei

Da Berlino a Roma la stagione della stabilità A partire dal voto tedesco per arrivare a quello italiano, l'opinione di Salvo Andò sui cambiamenti della fisionomia dei sistemi politici ...

