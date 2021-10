Basket | Serie A 2021 2022 | Tortona batte Brescia 79-77 | cronaca e tabellino

(Di domenica 3 ottobre 2021) La Bertram Derthona79-77 la Germaninel match valevole per la seconda giornata del campionato italiano didie conquista il suo primo successo in questa stagione. Il miglior marcatore della partita è Amedeo Della Valle con 21 punti davanti a Daum che si ferma a quota 16. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI E CLASSIFICHE La formazione ospite si rende protagonista di un buon avvio di gara con la tripla realizzata da Sanders, ma ben presto arriva la reazione di lombardi trascinati da un super Amedeo Della Valle che, di fatto, consente ai suoi di passare in vantaggio. Il primo quarto, infatti, termina 22-0. Nel secondo parziale la contesa prosegue su binari dell’equilibrio con un appassionante testa a testa, che vede la ...

