Alan Wake Remastered – Il bizzarro festeggiamento di Sam Lake

Alan Wake Remastered è ormai alle porte. Il ritorno sugli schermi del nostro scrittore pistolero preferito è fissato per martedì 5 ottobre. Questa volta il titolo verrà rilasciato anche su PlayStation 4 e PlayStation 5 a differenza dell'originale che è disponibile solo su Xbox e PC. Il grande ritorno del cult videoludico ha spinto il director di Remedy, Sam Lake (Alan Wake, Quantum Break, Control) ad un bizzarro festeggiamento. L'autore finlandese si è infatti fatto riprendere mentre faceva il bagno nelle acque gelide di un lago in Scandinavia. Questo insolito video promozionale pubblicato su TikTok e Twitter contiene due riferimenti al gioco: il thermos di caffè (oggetto collezionabile presente nel titolo) e il lago stesso al cui Sam ...

