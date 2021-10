MotoGP, Marc Marquez: “Un bel sabato. Non sono al meglio, ma domani lotterò” (Di sabato 2 ottobre 2021) Deve ‘accontentarsi’ del terzo posto nelle qualifiche del GP delle Americhe, quartultimo round del Mondiale 2021 di MotoGP, Marc Marquez. L’iberico della Honda lo aveva fatto il pensierino per riconfermarsi autentico dominatore negli Stati Uniti e su questa pista. Marc infatti aveva registrato la pole nelle sue ultime 9 qualifiche corse negli USA. Mantiene comunque il record di essersi sempre qualificato in prima fila nelle sue 12 qualifiche disputate negli States in top-class, ma è chiaro che un pizzico di amarezza ci sia, anche se la sua guida rispetto a Misano è migliorata. Non ci si aspettava un ‘Pecco’ Bagnaia così performante sulla Ducati, visto che era stato l’altro ducatista Jack Miller a impressionare nelle libere. Invece, il pilota piemontese ha saputo trovare la squadra precedendo il francese (leader della ... Leggi su oasport (Di sabato 2 ottobre 2021) Deve ‘accontentarsi’ del terzo posto nelle qualifiche del GP delle Americhe, quartultimo round del Mondiale 2021 di. L’iberico della Honda lo aveva fatto il pensierino per riconfermarsi autentico dominatore negli Stati Uniti e su questa pista.infatti aveva registrato la pole nelle sue ultime 9 qualifiche corse negli USA. Mantiene comunque il record di essersi sempre qualificato in prima fila nelle sue 12 qualifiche disputate negli States in top-class, ma è chiaro che un pizzico di amarezza ci sia, anche se la sua guida rispetto a Misano è migliorata. Non ci si aspettava un ‘Pecco’ Bagnaia così performante sulla Ducati, visto che era stato l’altro ducatista Jack Miller a impressionare nelle libere. Invece, il pilota piemontese ha saputo trovare la squadra precedendo il francese (leader della ...

