Il derby è della Juve | assist di Chiesa e gran gol di Locatelli nel finale

La Juventus fa suo il derby della Mole battendo il Torino grazie ad un gol di Manuel Locatelli all'86'. Un bellissimo destro, a giro, che a fil di palo ha battuto Milinkovic-Savic. Partita non bellissima, molto frenetica, con entrambe le squadre condizionate da diverse assenze, soprattutto in attacco. Inizio appannaggio della Juve, due azioni di fila per Kean e McKennie, non sfruttate dai bianconeri. Man mano cresce il Torino, che ha una grande chance con Lukic, ma non approfitta. All'intervallo si va sullo 0-0. Allegri decide di giocarsela senza punta di ruolo, con Cuadrado al posto di Kean. La Juve crea, ma non costruisce occasioni nitide da gol. Il Torino perde Sanabria, e anche i granata sono senza attaccanti di ruolo.

