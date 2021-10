Elezioni | insediati i seggi nei 40 comuni salernitani al voto

(Di sabato 2 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Si sonoregolarmente e senza criticità, oggi pomeriggio, ielettorali nei 40della provincia di Salerno che nelle giornate di domani, domenica 3 e lunedì 4 ottobre, sono chiamati al rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali.amministrative che quest’anno infatti, vedranno ben quarantadel territorio salernitano al, tra cui le città di Salerno, Eboli e Battipaglia. Le urne resteranno aperte domenica 3 ottobre dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 4 ottobre dalle ore 7 alle ore 15. Alla chiusura dei, prevista alle ore 15 di lunedì infatti, avranno il via le operazioni di spoglio delle schede elettorali che decreteranno i candidati sindaco e consiglieri comunali vincitori. Non è ...

