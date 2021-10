**Covid: Argentero vs Calenda, 'folla schiaffo per cinema', 'd'accordo con te, ma aveva green pass'** (Di sabato 2 ottobre 2021) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Quanti schiaffi devono prendere ancora cinema e teatri?". A scriverlo su Twitter è Luca Argentero. Il secco commento dell'attore torinese è a corredo di un video che mostra la platea gremita al comizio di Carlo Calenda, in Piazza del Popolo, con il pubblico seduto su sedie collocate vicine e senza alcuna distanza 'di sicurezza'. Dopo un po' la replica del candidato sindaco per Roma, che sempre su Twitter, citando il commento di Argentero, risponde: "Sono d'accordo. Mi sono espresso più volte a favore. Con green pass ovviamente. Come ieri sera a Piazza del Popolo". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 ottobre 2021) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Quanti schiaffi devono prendere ancorae teatri?". A scriverlo su Twitter è Luca. Il secco commento dell'attore torinese è a corredo di un video che mostra la platea gremita al comizio di Carlo, in Piazza del Popolo, con il pubblico seduto su sedie collocate vicine e senza alcuna distanza 'di sicurezza'. Dopo un po' la replica del candidato sindaco per Roma, che sempre su Twitter, citando il commento di, risponde: "Sono d'. Mi sono espresso più volte a favore. Conovviamente. Come ieri sera a Piazza del Popolo".

**Covid: Argentero vs Calenda, 'folla schiaffo per cinema', 'd'accordo con te, ma aveva green pass'**

