Cagliari. La Torre dell’Elefante in mattoncini LEGO in dono al Servizio Politiche Sociali (Di sabato 2 ottobre 2021) “Voglio che questa sia la loro giornata”. L’Assessora alle Politiche Sociali, del Benessere e della Famiglia del Comune di Cagliari, Viviana Lantini, ha voluto festeggiare insieme alle ragazze e ai ragazzi di Casa di Gio e Casa di Sidney la conclusione del Laboratorio “Costruiamo il Benessere, mattoncino dopo mattoncino”. I protagonisti del laboratorio, aiutati dagli operatori della Cooperativa Agape e con la supervisione di un esperto dell’Associazione Karalisbrick, hanno puntato tutto sulla loro creatività e sono riusciti a realizzare il monumento Cagliaritano della Torre dell’Elefante con i mattoncini LEGO. L’opera realizzata è stata formalmente donata al Servizio Politiche Sociali, nella sede di ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 2 ottobre 2021) “Voglio che questa sia la loro giornata”. L’Assessora alle, del Benessere e della Famiglia del Comune di, Viviana Lantini, ha voluto festeggiare insieme alle ragazze e ai ragazzi di Casa di Gio e Casa di Sidney la conclusione del Laboratorio “Costruiamo il Benessere, mattoncino dopo mattoncino”. I protagonisti del laboratorio, aiutati dagli operatori della Cooperativa Agape e con la supervisione di un esperto dell’Associazione Karalisbrick, hanno puntato tutto sulla loro creatività e sono riusciti a realizzare il monumentotano dellacon i. L’opera realizzata è stata formalmente donata al, nella sede di ...

potax10 : @Torrenapoli1 Torre si è sempre cantato “Romano bastardo”, “odio Cagliari” e via dicendo. Gli ultras si prendevano… - EricMendlow : RT @SardinianStyle: #EuropeanHeritageDays #Sardinia #Sardegna #DiscoverSardinia ?? Castello di Pedres, Olbia ?? Castello del Goceano, Burgos… - Vi_SudSardegna : ?? Nata con scopi difensivi per intercettare gli attacchi provenienti sia dal mare che dall’entroterra. ? La Torre… - chiara22lune : RT @pasdan1963: Napoli vs Cagliari – 6 Ingiocabile! - pasdan1963 : Napoli vs Cagliari – 6 Ingiocabile! -