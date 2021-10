Una vita anticipazioni: matrimonio finito per Camino e Ildefonso? (Di venerdì 1 ottobre 2021) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda lunedì 4 ottobre 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano la trama della prossima puntata della soap. Questa settimana Una vita non va in onda nel fine settimana ma torna lunedì. Per chi ama comunque le soap ci saranno al sabato due appuntamenti da non perdere. Su Canale 5 infatti andrà in onda Beautiful e poi dopo Scene da un matrimonio sarà la volta di Love is in the air. Ma torniamo ad Acacias 38 con le ultime news dalla Spagna. Lunedì vedremo in onda la prima parte dell’episodio 1256 di Acacias 38 e scopriremo quelle che sono le intenzioni di Mendez. Il commissario ha capito che Laura vorrebbe dire la verità su Genoveva ma che non lo può fare e cerca di capire che cosa sta nascondendo la cameriera nella sua ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 1 ottobre 2021) Che cosa succederà nella puntata di Unain onda lunedì 4 ottobre 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano la trama della prossima puntata della soap. Questa settimana Unanon va in onda nel fine settimana ma torna lunedì. Per chi ama comunque le soap ci saranno al sabato due appuntamenti da non perdere. Su Canale 5 infatti andrà in onda Beautiful e poi dopo Scene da unsarà la volta di Love is in the air. Ma torniamo ad Acacias 38 con le ultime news dalla Spagna. Lunedì vedremo in onda la prima parte dell’episodio 1256 di Acacias 38 e scopriremo quelle che sono le intenzioni di Mendez. Il commissario ha capito che Laura vorrebbe dire la verità su Genoveva ma che non lo può fare e cerca di capire che cosa sta nascondendo la cameriera nella sua ...

