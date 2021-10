Suini allevati in pessime condizioni, due denunce (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sessanta Suini erano allevati in pessime condizioni sanitarie ed igieniche. Gli animali erano stipati in box strettissimi dove non avevano libertà di movimento, tra i loro escrementi e rifiuti vari. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri di Qualiano insieme al personale del servizio veterinario dell’ASL NA2 Nord. Due imprenditori agricoli del posto per maltrattamento di animali e smaltimento illecito di rifiuti. I liquami e gli scarti organici dei capi di bestiame venivano sversati direttamente nella rete fognaria pubblica. L’intera attività è stata sequestrata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sessantaeranoinsanitarie ed igieniche. Gli animali erano stipati in box strettissimi dove non avevano libertà di movimento, tra i loro escrementi e rifiuti vari. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri di Qualiano insieme al personale del servizio veterinario dell’ASL NA2 Nord. Due imprenditori agricoli del posto per maltrattamento di animali e smaltimento illecito di rifiuti. I liquami e gli scarti organici dei capi di bestiame venivano sversati direttamente nella rete fognaria pubblica. L’intera attività è stata sequestrata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

enpaonlus : Prodotti da animali allevati in gabbia NON possono essere certificati con il bollino Benessere Animale.… - SkyTG24 : Napoli, suini allevati in pessime condizioni: due denunce - anteprima24 : ** #Suini allevati in pessime condizioni, due denunce ** - GabriellaMattio : Prodotti da animali allevati in gabbia NON possono essere certificati con il bollino Benessere Animale.… - monica_gaspo : Prodotti da animali allevati in gabbia NON possono essere certificati con il bollino Benessere Animale.… -

Ultime Notizie dalla rete : Suini allevati Martelli Dosolo, prestigiosa vetrina all'Anuga di Colonia ... a partire dalla linea "Qui Ti Voglio", un'intera gamma di prodotti di alta qualità provenienti da suini 100% italiani allevati senza l'utilizzo di antibiotici fino alla Salsiccia 100% "made in Italy"...

Non è solo un problema di etichetta ... potrebbero celarsi dietro a prodotti derivati da suini che recano la certificazione di benessere ...italiano e soddisfare le aspettative dei consumatori in tema di benessere degli animali allevati'. ...

Suini allevati in pessime condizioni, due denunce anteprima24.it Caccia ai cinghiali in Sardegna, regole semplificate nei territori infetti dalla peste suina africana L’Unità di Progetto Regionale ha approvato "Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante ...

Peste suina: deroga caccia a cinghiali,"regole semplificate" Nei territori comunali non infetti da Peste Suina Africana è prevista la proroga delle autorizzazioni rilasciate nella precedente annata per la caccia ai cinghiali relative alle compagnie che nell'ann ...

... a partire dalla linea "Qui Ti Voglio", un'intera gamma di prodotti di alta qualità provenienti da100% italianisenza l'utilizzo di antibiotici fino alla Salsiccia 100% "made in Italy"...... potrebbero celarsi dietro a prodotti derivati dache recano la certificazione di benessere ...italiano e soddisfare le aspettative dei consumatori in tema di benessere degli animali'. ...L’Unità di Progetto Regionale ha approvato "Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante ...Nei territori comunali non infetti da Peste Suina Africana è prevista la proroga delle autorizzazioni rilasciate nella precedente annata per la caccia ai cinghiali relative alle compagnie che nell'ann ...