Meloni ritarda e salta l’incontro a Milano con Salvini: tensione nel centrodestra a poche ore dal voto (Di venerdì 1 ottobre 2021) Continuano le tensioni tra i due partiti che si contendono la guida del centrodestra. A Milano ieri è saltato l’incontro tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni per chiudere la campagna elettorale di Luca Bernardo, generando più di qualche nervosismo tra i principali esponenti dei Lega e Fratelli d’Italia. Un ritardo di quasi un’ora della presidente di FdI ha infatti spinto Salvini ad abbandonare la conferenza stampa prima del suo arrivo, facendo saltare l’attesa photo opportunity tra i due leader e Bernardo. “Ho un treno alle 11.26 per Roma, ho già annullato due comizi”, ha detto uno spazientito Salvini, arrivato puntuale all’incontro convocato per le 10:30 e partito per la capitale senza incrociare ... Leggi su tpi (Di venerdì 1 ottobre 2021) Continuano le tensioni tra i due partiti che si contendono la guida del. Aieri ètotra Matteoe Giorgiaper chiudere la campagna elettorale di Luca Bernardo, generando più di qualche nervosismo tra i principali esponenti dei Lega e Fratelli d’Italia. Un ritardo di quasi un’ora della presidente di FdI ha infatti spintoad abbandonare la conferenza stampa prima del suo arrivo, facendore l’attesa photo opportunity tra i due leader e Bernardo. “Ho un treno alle 11.26 per Roma, ho già annullato due comizi”, ha detto uno spazientito, arrivato puntuale alconvocato per le 10:30 e partito per la capitale senza incrociare ...

Advertising

infoitinterno : Meloni ritarda e Salvini va via: l’unità del centrodestra è una formula vuota - SaCe86 : Meloni ritarda, Salvini va via 'Zero tensioni, un imprevisto'Bazaar TV: i personaggi e le tendenze del fashion syst… - Michele02828265 : Meloni ritarda e Salvini va via: l’unità del centrodestra è una formula vuota - marfederzn : RT @Libero_official: L'aereo della #Meloni ritarda, #Salvini ha il treno e lascia l'incontro a #Milano prima di incrociarla. 'Tensione in s… - CarmineSaturday : @stanzaselvaggia Meloni 'ritarda' all'appuntamento per non apparire accanto a Salvini. Temeva di perdere consensi.… -