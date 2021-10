La Francia prova a salvare le librerie da Amazon (Di venerdì 1 ottobre 2021) C'è un progetto di legge che, se approvato, impedirà al grande e-commerce di offrire spedizioni gratuite per i libri, diminuendo il suo vantaggio concorrenziale Leggi su ilpost (Di venerdì 1 ottobre 2021) C'è un progetto di legge che, se apto, impedirà al grande e-commerce di offrire spedizioni gratuite per i libri, diminuendo il suo vantaggio concorrenziale

Advertising

FilippoGiov : RT @giuliomeotti: 'Le frontiere aperte non sono sostenibili'. Non lo ha detto Orbán, ma Obama, mentre Biden fa esattamente come Trump. In F… - inlitorepo : RT @giuliomeotti: 'Le frontiere aperte non sono sostenibili'. Non lo ha detto Orbán, ma Obama, mentre Biden fa esattamente come Trump. In F… - giuliomeotti : 'Le frontiere aperte non sono sostenibili'. Non lo ha detto Orbán, ma Obama, mentre Biden fa esattamente come Trump… - Marco76711986 : @GhostRi00817922 Prova anche in Francia - xbennibeer : RT @Dark_AsTheNight: Rabiot è la prova che la Francia non ha mai fatto nulla di buono nella storia #UCL -