Juventus | Trezeguet esalta Chiesa | «Determina più di tutti | ma non è una punta»

(Di venerdì 1 ottobre 2021) L’ex attaccante dellaDavidha parlato di FedericoDavidè stato intervistato da La Gazzetta dello Sport.ATTACCANTE – «Non una prima, questo è sicuro. Ama lo spazio, gli piace partire dai lati, non sarà mai un Osimhen. Per me è un esterno o una seconda. Federico pensa poco ma incide tanto, salta l’uomo,più di. È uno diverso dagli altri e alla Juve serve tantissimo. Con lui o senza di lui, cambia tutto: è un’altra squadra. Deve imparare a gestirsi, muoversi meglio per il campo, correre meglio, capire i compagni e come si muovono. Ci arriverà». ALLEGRI CON CON– «Deve farlo lavorare, gestire lui e la suazione, ...

1 Campione d'Europa e del mondo con la Francia, David, ex bomber della, parla a la Gazzetta dello Sport di Federico Chiesa , man of the match nella sfida di Champions vinta dai bianconeri contro il Chelsea : 'Non una prima punta, ...Ma per una deviazione, un'acrobazia, una giocata a un tocco intorno al dischetto, Davidha sempre alzato la mano: presente. Federico Chiesa è l'opposto: sprinta ovunque, non ha bisogno ...Campione d'Europa e del mondo con la Francia, David Trezeguet, ex bomber della Juventus, parla a la Gazzetta dello Sport di Federico Chiesa, man of the match nella sfida di Champions vinta dai biancon ...L’ex bomber bianconero giudica quello nuovo: "Un calciatore unico, non sarà mai un centravanti alla Osimhen ma senza di lui è un’altra Juve. Anche il padre era fantastico" ...