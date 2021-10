Il piano B di Salvini sotto assedio: lasciare la Lega e farsi un partito tutto suo (Di venerdì 1 ottobre 2021) Questi non hanno capito che i voti ce li ho io, sono stato io a prendere un partito al 5 per cento e portarlo al picco del 40 e stabilmente sopra il 20». Nelle parole dal sen fuggite che oggi l’Espresso attribuisce a Matteo Salvini c’è tutta la – comprensibile – arrabbiatura del Capitano. Per una situazione interna che gli sta sfuggendo di mano e per le polemiche che ruotano intorno al caso di Luca Morisi. Ed è piuttosto chiaro con chi ce l’abbia il segretario della Lega quando parla di «questi»: sono quelli che negli anni in cui lui riprendeva in mano le macerie della Lega dopo Umberto Bossi stavano semplicemente a guardarlo. Forse in attesa che la svolta sovranista fallisse, forse semplicemente scettici sulla possibilità di risollevare davvero il Carroccio dalle secche in cui lo aveva lasciato il caso Belsito. ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 ottobre 2021) Questi non hanno capito che i voti ce li ho io, sono stato io a prendere unal 5 per cento e portarlo al picco del 40 e stabilmente sopra il 20». Nelle parole dal sen fuggite che oggi l’Espresso attribuisce a Matteoc’è tutta la – comprensibile – arrabbiatura del Capitano. Per una situazione interna che gli sta sfuggendo di mano e per le polemiche che ruotano intorno al caso di Luca Morisi. Ed è piuttosto chiaro con chi ce l’abbia il segretario dellaquando parla di «questi»: sono quelli che negli anni in cui lui riprendeva in mano le macerie delladopo Umberto Bossi stavano semplicemente a guardarlo. Forse in attesa che la svolta sovranista fallisse, forse semplicemente scettici sulla possibilità di risollevare davvero il Carroccio dalle secche in cui lo aveva lasciato il caso Belsito. ...

Matteo Salvini ha un piano B per salvarsi: un nuovo partito con sovranisti e transfughi raccolti al Sud

Cari Radicali, bello raccogliere quelle firme con Salvini, vero? Al direttore - Riusciranno i giornali nemici di Salvini a trasformare Morisi in una vittima? Marco Mattino. Il caso Morisi è interessante non per quello che ci dice sulla vita pr ...

