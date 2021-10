Chi è Raffaella Fico? Età, figlia, fidanzato e Instagram (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ecco tutto quello che c’è da sapere su Raffaella Fico, concorrente del Grande Fratello Vip 6, dall’età, alla figlia, alla storia con Mario Balotelli, a dove seguirla sui social e Instagram. Chi è Raffaella Fico Nome e Cognome: Raffaella Fico Data di nascita: 29 gennaio 1988 Luogo di Nascita: Cercola (NA) Età: 33 anni Altezza: L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ecco tutto quello che c’è da sapere su, concorrente del Grande Fratello Vip 6, dall’età, alla, alla storia con Mario Balotelli, a dove seguirla sui social e. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 29 gennaio 1988 Luogo di Nascita: Cercola (NA) Età: 33 anni Altezza: L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Scorzadilimone : @Selys_M @nagioia08 Sono d’accordo, per Ainett (e un po’ Raffaella) è un nervo molto scoperto e non mi sento di cri… - loa_kea : Nativi Americani. Guida alle Tribù e Riserve Indiane degli Stati Uniti di Raffaella Milandri Indispensabile per ch… - valefesta84 : RT @Lucrezi26552173: Ho letto che ieri Raffaella riferito a soleil ha detto : ringrazia le copertine che sei quà dentro Amo tu ringrazia Ma… - itsclaudija : RT @Lucrezi26552173: Ho letto che ieri Raffaella riferito a soleil ha detto : ringrazia le copertine che sei quà dentro Amo tu ringrazia Ma… - Anna34585186 : RT @Lucrezi26552173: Ho letto che ieri Raffaella riferito a soleil ha detto : ringrazia le copertine che sei quà dentro Amo tu ringrazia Ma… -