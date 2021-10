Bruciata auto del fratello di un candidato Comune in Salento (Di venerdì 1 ottobre 2021) Attentato incendiario la notte scorsa a Taurisano, in Salento, dove ignoti hanno dato fuoco all'auto del fratello del consigliere comunale uscente, Francesco Damiano, candidato alle prossime elezioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 1 ottobre 2021) Attentato incendiario la notte scorsa a Taurisano, in, dove ignoti hanno dato fuoco all'deldel consigliere comunale uscente, Francesco Damiano,alle prossime elezioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Bruciata auto Bruciata auto del fratello di un candidato Comune in Salento L'auto, una Nissan Qashqai, era parcheggiata in via Verdi, davanti alla palazzina bifamiliare dove abitano i due fratelli con le rispettive famiglie. Le fiamme hanno danneggiato anche l'auto della ...

Bruciata auto del fratello di un candidato Comune in Salento - Cronaca ANSA Nuova Europa Bruciata auto del fratello di un candidato Comune in Salento Attentato incendiario la notte scorsa a Taurisano, in Salento, dove ignoti hanno dato fuoco all'auto del fratello del consigliere comunale uscente, Francesco Damiano, candidato alle prossime elezioni ...

