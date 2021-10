13 febbraio 1949: l'ultimo derby del Grande Torino davanti al 'giornalista' Vittorio Pozzo (Di venerdì 1 ottobre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in esclusiva online interviste e ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 1 ottobre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in esclusiva online interviste e ...

Ultime Notizie dalla rete : febbraio 1949 13 febbraio 1949: l'ultimo derby del Grande Torino davanti al 'giornalista' Vittorio Pozzo Voleva farsi un regalo per l'onomastico, che era il giorno successivo, e con quest'idea fissa in testa Valentino Mazzola scese in campo domenica 13 febbraio 1949. Nulla più di una vittoria lo avrebbe reso felice, anche perché il campionato prevedeva in cartellone il derby tra il suo Torino e la Juventus. Un trionfo nella Partita delle Partite, ...

13 febbraio 1949: l'ultimo derby del Grande Torino davanti al "giornalista" Vittorio Pozzo

Voleva farsi un regalo per l'onomastico, che era il giorno successivo, e con quest'idea fissa in testa Valentino Mazzola scese in campo domenica 13. Nulla più di una vittoria lo avrebbe reso felice, anche perché il campionato prevedeva in cartellone il derby tra il suo Torino e la Juventus. Un trionfo nella Partita delle Partite, ......