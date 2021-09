Via Saragat, De Gennaro a Mastella: “Solo propaganda elettorale” (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Da un quarto di secolo e anche più i Sindaci che si sono avvicendati alla guida della città hanno sempre dichiarato che le problematiche dei 144 alloggi ex Iacp ora Acer di via Saragat erano al primo posto nella propria agenda amministrativa. Solo promesse. Gravi problematiche di vivibilità e di fruibilità degli immobili superabili con seri interventi da farsi immediatamente. Interventi mai ottemperati dall’Iacp oggetto di dettagliate prescrizioni prodotte e intimate con note scritte dalla Commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera incaricata durante sopralluoghi e verifiche in un intervallo di tempo di otto lunghi anni e decine e decine di visite al cantiere dei lavori. Interventi fatti propri poi dalle sentenze passate in giudicato della locale Magistratura chiamata in causa dagli ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Da un quarto di secolo e anche più i Sindaci che si sono avvicendati alla guida della città hanno sempre dichiarato che le problematiche dei 144 alloggi ex Iacp ora Acer di viaerano al primo posto nella propria agenda amministrativa.promesse. Gravi problematiche di vivibilità e di fruibilità degli immobili superabili con seri interventi da farsi immediatamente. Interventi mai ottemperati dall’Iacp oggetto di dettagliate prescrizioni prodotte e intimate con note scritte dalla Commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera incaricata durante sopralluoghi e verifiche in un intervallo di tempo di otto lunghi anni e decine e decine di visite al cantiere dei lavori. Interventi fatti propri poi dalle sentenze passate in giudicato della locale Magistratura chiamata in causa dagli ...

