Dal crossodromo del Ciglione della Malpensa, dove si è svolta la giornata inaugurale che ha aperto le ostilità del Deus Swank Rally di Sardegna 2021, all'ingresso del porto di Genova: la prima vera tappa ha visto impegnati gli oltre 150 piloti lungo un percorso naturale di circa 280 km.

Ultime Notizie dalla rete : Swank Rally Swank Rally Sardegna 2021: show in penisola prima di salpare Dal crossodromo del Ciglione della Malpensa, dove si è svolta la giornata inaugurale che ha aperto le ostilità del Deus Swank Rally di Sardegna 2021, all'ingresso del porto di Genova: la prima vera tappa ha visto impegnati gli oltre 150 piloti lungo un percorso naturale di circa 280 km. La prima parte della traccia ha ...

Swank Rally Sardegna, Zocchi: 'Ogni giorno un mondo nuovo'. E la premiazione è… in nave! Direttamente dal crossodromo del Ciglione della Malpensa, luogo del prologo del Deus Swank Rally 2021, l'organizzatore Renato Zocchi ci spiega il successo dell'evento, con il doppio dei partecipanti rispetto all'anno scorso: 'Undici nazioni e oltre 150 piloti in gara lungo percorsi e ...

Swank Rally Sardegna 2021: show in penisola prima di salpare La Gazzetta dello Sport Il motocross varesino riparte dalla Sardegna con un team in gara nello Swank Rally 2021 A bordo di alcuni modelli dello storico brand Cagiva, tre rappresentanti della MV Agusta (il CEO Timur Sardarov insieme a Filippo Bassoli e al campione in carica Alberto De Bernardi) intraprenderanno ...

Yamaha Motor: occhi puntati verso lo Swank Rally 2021 Yamaha Motor è tra i protagonisti presenti alla prossima edizione dello Swank Rally by Deus EX Machina e Adventure Riding, una sfida programmata in Sardegna dal 28 settembre al 2 ottobre 2021. Informa ...

