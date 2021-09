Spagna | commercio dettaglio rallenta in agosto

(Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – Frena ilinad. Secondo l’ultima rilevazione dell’Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), le vendite alhanno registrato un decremento dello 0,9% su base annua dopo il -0,1% riportato a luglio (dato rivisto da +0,1%). La serie grezza (non destagionalizzata) registra un calo pari a -0,1% sull’anno precedente da +0,1%. Su base mensile ha registrato un -0,2% dopo la variazione nulla del mese precedente.

