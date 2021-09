Russia: Berlusconi, 'Putin unico vero leader rimasto' (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Mi ha telefonato l'amico Putin per farmi gli auguri, e gli ho detto esattamente questo: Vladi, non te lo dico per piaggeria, perché mi conosci e sai che sono sempre sincero, ma ormai nel mondo l'unico vero grande leader rimasto sei solo tu. Si è fatto una risata, ma la mia non è una battuta, è la semplice verità". Lo dice Silvio Berlusconi, in un'intervista rilasciata a 'La Stampa' nel giorno del suo 85/mo compleanno. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Mi ha telefonato l'amicoper farmi gli auguri, e gli ho detto esattamente questo: Vladi, non te lo dico per piaggeria, perché mi conosci e sai che sono sempre sincero, ma ormai nel mondo l'grandesei solo tu. Si è fatto una risata, ma la mia non è una battuta, è la semplice verità". Lo dice Silvio, in un'intervista rilasciata a 'La Stampa' nel giorno del suo 85/mo compleanno.

