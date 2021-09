Pasta al forno per merenda? Ti becchi una nota. Assurda storia da Andria (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 sett – In una scuola di Andria dove immaginiamo siano tutti molto ligi alle regole del Green pass, è accaduto l’impensabile: ragazzi si beccano una nota per aver portato a merenda la Pasta al forno. E’ vietato? Andria, Pasta al forno vietata Accade ad Andria, presso l’Istituto ”Colasanto” di Andria. L’incredibile trasgressione tale da meritare una nota, vede come protagonisti una decina di studenti dell’Istituto. Ed è stata punita con una nota disciplinare indirizzata a loro, rei di aver portato a scuola la Pasta al forno per merenda. Alcuni rischiano addirittura la sospensione Gli studenti di una classe prima, secondo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 sett – In una scuola didove immaginiamo siano tutti molto ligi alle regole del Green pass, è accaduto l’impensabile: ragazzi si beccano unaper aver portato alaal. E’ vietato?alvietata Accade ad, presso l’Istituto ”Colasanto” di. L’incredibile trasgressione tale da meritare una, vede come protagonisti una decina di studenti dell’Istituto. Ed è stata punita con unadisciplinare indirizzata a loro, rei di aver portato a scuola laalper. Alcuni rischiano addirittura la sospensione Gli studenti di una classe prima, secondo ...

