Osimhen | Real Madrid sempre più interessato al nigeriano

Victor Osimhen si sta prendendo il Napoli. Un avvio di stagione pazzesco: in Serie A, 5 presenze e 4 goal, con l'aggiunta della doppietta in Europa League contro il Leicester. Anche se seiamo solo ad inizio campionato, i numeri sono impressionanti, e se continuerà su quest'onda, potrà essere davvero l'uomo in più che è mancato

NapoliCalciogol : Napoli, Osimhen ha già attratto le big europee: piace a Chelsea, Man City, Real e PSG - MichelePuzio : non ciè illimite alle strunzat 1.mertens ed insigne sono già andati 2. su Osimhen le 2 di Manchester, Chelsea e Rea… - 17su24 : non ciè illimite alle strunzat 1.mertens ed insigne sono già andati 2. su Osimhen le 2 di Manchester, Chelsea e Rea… - PSGInMyBlood : RT @sscalcionapoli1: Gazzetta – Psg, Real, Chelsea e i due club di Manchester su Osimhen! Per ADL è incedibile: la sua valutazione https://… - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Psg, Real, Chelsea e i due club di Manchester su Osimhen! Per ADL è incedibile: la sua valutazione… -