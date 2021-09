Morti sul lavoro: Pierluigi Pesci a Roddi, Roberto Alessandrini a Borzano di Albinea (Di giovedì 30 settembre 2021) Si allunga la lista dei Morti sul lavoro. In un incidente in Piemonte è morto un agricoltore è morto a Roddi (Cuneo). Pierluigi Pesci, 60 anni di Sommariva Perno, è rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando mentre si trovava in un bosco di noccioli che aveva in affitto nella frazione Ardita. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Alba e i sanitari del 118 che però non hanno potuto far niente per salvare la vita di Pierluigi Pesci. Le indagini sono state condotte dai Carabinieri insieme agli ispettori del servizio Spresal dell’Asl. Un’altra vittima in Emilia Romagna. Un operaio di 56 anni è precipitato da un’impalcatura montata attorno ad una villetta per la manutenzione ordinaria del tetto. Non c’è stato nulla da fare per Roberto ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 30 settembre 2021) Si allunga la lista deisul. In un incidente in Piemonte è morto un agricoltore è morto a(Cuneo)., 60 anni di Sommariva Perno, è rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando mentre si trovava in un bosco di noccioli che aveva in affitto nella frazione Ardita. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Alba e i sanitari del 118 che però non hanno potuto far niente per salvare la vita di. Le indagini sono state condotte dai Carabinieri insieme agli ispettori del servizio Spresal dell’Asl. Un’altra vittima in Emilia Romagna. Un operaio di 56 anni è precipitato da un’impalcatura montata attorno ad una villetta per la manutenzione ordinaria del tetto. Non c’è stato nulla da fare per...

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi: Vorrei esprimere il più sentito cordoglio del governo e mio per i morti sul lavoro. In particolare voglio e… - MinisteroSalute : #GiornataMondialedelCuore Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte sul pianeta. Come… - petergomezblog : Incidenti sul lavoro: 9 morti in 24 ore. La strage senza fine nei cantieri: tre vittime in mattinata a San Severo,… - Nicola23453287 : RT @marina101902: 11 morti sul lavoro in 48 ore . Una strage che non vede una fine . E mentre si continua a parlare a profusione di : vac… - Giovann22727622 : RT @sole32321379: @ArmoniosiAccent Con 11 morti sul lavoro in 48 ore sarebbero altri i temi da trattare -