Mimmo Lucano colpevole di reato di umanità (Di giovedì 30 settembre 2021) La sentenza del tribunale di Locri, che condanna Mimmo Lucano alla pena di 13 anni e due mesi, lascia esterrefatti, indignati, increduli. Quella parte del nostro paese che ancora crede nella democrazia e nell'amministrazione della giustizia ne resta sconcertata. Se la richiesta del Pubblico ministero, di una pena di 7 anni, già sembrava una mostruosità, con questa sentenza il giudice ha giocato al raddoppio andando al di là di ogni possibile appiglio giuridico. Conosco Mimmo Lucano dall'autunno del '98 quando … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

