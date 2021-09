Lo strano caso del turco (ubriaco) che partecipa alle operazioni per il suo ritrovamento (Di giovedì 30 settembre 2021) Ognuno ha l’idolo che merita, il nostro nuovo iconico faro ispiratore è Beyhan Mutlu: 50enne turco che ha partecipato alle ricerche per la sua sparizione. La storia arriva da Inegol, Turchia. Lì Mutlu passa una serata più frizzante di altre che si conclude con troppo alcol in corpo e con una epocale sbronza. Nulla di nuovo fino a qui. L’uomo decide di prendere aria dal tavolo dove era seduto e si va a fare una passeggiata per i boschi. Ma quando gli amici vedono che non torna, cominciano a preoccuparsi. Ecco allora che partono le ricerche. I numeri dei ritrovamenti di gente viva in Turchia non sono molto alti, ecco allora che familiari ed amici si affannano per chiudere il prima possibile questa terribile vicenda. ‘Missing’ man joined search party for himself https://t.co/fNhvDdEBz7 pic.twitter.com/QbdNDdpWpe — New York Post (@nypost) ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Ognuno ha l’idolo che merita, il nostro nuovo iconico faro ispiratore è Beyhan Mutlu: 50enneche hatoricerche per la sua sparizione. La storia arriva da Inegol, Turchia. Lì Mutlu passa una serata più frizzante di altre che si conclude con troppo alcol in corpo e con una epocale sbronza. Nulla di nuovo fino a qui. L’uomo decide di prendere aria dal tavolo dove era seduto e si va a fare una passeggiata per i boschi. Ma quando gli amici vedono che non torna, cominciano a preoccuparsi. Ecco allora che partono le ricerche. I numeri dei ritrovamenti di gente viva in Turchia non sono molto alti, ecco allora che familiari ed amici si affannano per chiudere il prima possibile questa terribile vicenda. ‘Missing’ man joined search party for himself https://t.co/fNhvDdEBz7 pic.twitter.com/QbdNDdpWpe — New York Post (@nypost) ...

