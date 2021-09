Lazio, Luis Alberto: «Secondo posto e testa al Marsiglia. Sarà dura» (Di giovedì 30 settembre 2021) Luis Alberto è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, al termine della gara dei biancocelesti contro la Lokomotiv Luis Alberto al termine della gara contro la Lokomotiv è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, ecco le sue parole: TIFOSI – «Il calcio senza pubblico non è lo stesso, questo sport è della gente e in sia in casa che fuori diventa un’altra cosa. Qua con i nostri è molto meglio». GIRONE – «Adesso siamo secondi, è importante per noi essere tra le prime squadre. Poi dovremo giocare col Marsiglia, Sarà tosta perché per me sono i più forti. Noi però continuiamo a lavorare così, poi pensiamo a Bologna, dopo aver riposato un po’. Serve anche per la testa». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021)è intervenuto ai microfoni diStyle Radio, al termine della gara dei biancocelesti contro la Lokomotival termine della gara contro la Lokomotiv è intervenuto ai microfoni diStyle Radio, ecco le sue parole: TIFOSI – «Il calcio senza pubblico non è lo stesso, questo sport è della gente e in sia in casa che fuori diventa un’altra cosa. Qua con i nostri è molto meglio». GIRONE – «Adesso siamo secondi, è importante per noi essere tra le prime squadre. Poi dovremo giocare coltosta perché per me sono i più forti. Noi però continuiamo a lavorare così, poi pensiamo a Bologna, dopo aver riposato un po’. Serve anche per la». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU ...

