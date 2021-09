Juventus Under 23-Giana Erminio, arriva la seconda sconfitta di fila per i ragazzi di Zauli (Di giovedì 30 settembre 2021) Niente da fare per la Juventus Under 23, che dopo la sconfitta contro la FeralpiSalò, non è riuscita a riscattarsi ieri contro la Giana Erminio. seconda sconfitta di fila per i giocatori di Zauli, che adesso dovrà lavorare sulle teste dei suoi giovanissimi ragazzi. Il campionato di Serie C non è mai stato semplice, ma adesso testa alla sfida di domenica contro il Mantova. A decidere la partita per la Giana Erminio il gol al 77? di Pinto. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Niente da fare per la23, che dopo lacontro la FeralpiSalò, non è riuscita a riscattarsi ieri contro ladiper i giocatori di, che adesso dovrà lavorare sulle teste dei suoi giovanissimi. Il campionato di Serie C non è mai stato semplice, ma adesso testa alla sfida di domenica contro il Mantova. A decidere la partita per lail gol al 77? di Pinto. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

JuventusFCYouth : #Under23 | #JuveGianaErminio, i convocati! ?? ? - JuventusFCYouth : #Under19 | I convocati per #JuveChelsea di #UYL! ?? ? - JuventusFCYouth : #Under23, i convocati per #JuveTriestina ?? - giambarombi : RT @gobboisback: Comunque la vera notizia di ieri non è la vittoria della Juve sul Chelsea ma la vittoria della Juventus Under 19 contro il… - villdav3 : Juventus Under 23 vs #GianaErminio 0-1. Prima storica vittoria contro i bianconeri, la cronaca del match ?? -