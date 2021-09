Iss: grazie ai vaccini crolla la mortalità nelle Rsa. «Da luglio lieve aumento di casi, rinforzare l’immunità degli ospiti» (Di giovedì 30 settembre 2021) nelle Rsa la mortalità settimanale per l’infezione da Sars-CoV-2 è diminuita nettamente dall’inizio della campagna di vaccinazione, e nelle ultime settimane è inferiore allo 0,01%. È quanto emerge dal terzo aggiornamento del report di sorveglianza sulle strutture realizzato dall’Iss in collaborazione con il Ministero della Salute, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e l’Ars Toscana. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 30 settembre 2021)Rsa lasettimanale per l’infezione da Sars-CoV-2 è diminuita nettamente dall’inizio della campagna di vaccinazione, eultime settimane è inferiore allo 0,01%. È quanto emerge dal terzo aggiornamento del report di sorveglianza sulle strutture realizzato dall’Iss in collaborazione con il Ministero della Salute, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e l’Ars Toscana.

