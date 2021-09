Infrastrutture civili Usa a servizio della difesa (Di giovedì 30 settembre 2021) Le Infrastrutture civili al servizio delle esigenze militari in patria. Mentre in Senato sono in corso diversi tentativi di inserire emendamenti di spesa per stanziare nuovi fondi su questa voce, gli Usa dibattono sull’importanza di manutenere e sviluppare non soltanto le Infrastrutture civili ma anche quelle militari, favorendo le attività dell’esercito in patria. Come dimostra la storia del Canale di Panama, la cui costruzione fu sostenuta anche per favorire i trasporti militari, le Infrastrutture civili svolgono un ruolo strategico per le esigenze della difesa. In questo senso, l’ampliamento dell’Interstate I-14 rappresenta un inaspettato aiuto alla logistica della difesa. Il tratto proposto ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 settembre 2021) Lealdelle esigenze militari in patria. Mentre in Senato sono in corso diversi tentativi di inserire emendamenti di spesa per stanziare nuovi fondi su questa voce, gli Usa dibattono sull’importanza di manutenere e sviluppare non soltanto lema anche quelle militari, favorendo le attività dell’esercito in patria. Come dimostra la storia del Canale di Panama, la cui costruzione fu sostenuta anche per favorire i trasporti militari, lesvolgono un ruolo strategico per le esigenze. In questo senso, l’ampliamento dell’Interstate I-14 rappresenta un inaspettato aiuto alla logistica. Il tratto proposto ...

