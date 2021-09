Il sogno di Giulia Salemi con Pierpaolo protagonista: ecco cosa desidera (Di giovedì 30 settembre 2021) Giulia Salemi e Pier amore a gonfie vele, ma l’influencer ha un sogno con protagonista il suo Pierpaolo Pretelli Giulia Salemi ha un sogno nel cassetto. Stavolta non c’entra la fama, il lavoro e il mondo dello spettacolo. Giulia Salemi ha un sogno nel cassetto adesso e lo ha grazie al suo Pierpaolo Pretelli. Complice sicuramente il fatto di essere diventata zia da pochissimo, il bebè arrivato in casa Pretelli, il fratello di Pier, Giulio, è diventato padre di Sophie, c’entra infatti il desiderio di mettere su famiglia. Ebbene sì, la dolcissima influencer sogna di diventare madre. Riuscirà a concretizzarlo? Intanto l’amore va a gonfie vele tra la coppia e nonostante i numerosi impegni ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 30 settembre 2021)e Pier amore a gonfie vele, ma l’influencer ha unconil suoPretelliha unnel cassetto. Stavolta non c’entra la fama, il lavoro e il mondo dello spettacolo.ha unnel cassetto adesso e lo ha grazie al suoPretelli. Complice sicuramente il fatto di essere diventata zia da pochissimo, il bebè arrivato in casa Pretelli, il fratello di Pier, Giulio, è diventato padre di Sophie, c’entra infatti il desiderio di mettere su famiglia. Ebbene sì, la dolcissima influencer sogna di diventare madre. Riuscirà a concretizzarlo? Intanto l’amore va a gonfie vele tra la coppia e nonostante i numerosi impegni ...

