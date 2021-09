Gubitosi: «Dazn sta recuperando, serve assestamento» (Di giovedì 30 settembre 2021) “Come tutte le rivoluzioni tecnologiche ci sono dei momenti di assestamento e quindi stiamo vedendo che Dazn sta rapidamente recuperando”. Lo ha detto Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim, a margine del Festival delle Città parlando dei problemi di Dazn sulla trasmissione delle partite di Serie A in streaming. “Penso che il processo che si L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 30 settembre 2021) “Come tutte le rivoluzioni tecnologiche ci sono dei momenti die quindi stiamo vedendo chesta rapidamente”. Lo ha detto Luigi, amministratore delegato di Tim, a margine del Festival delle Città parlando dei problemi disulla trasmissione delle partite di Serie A in streaming. “Penso che il processo che si L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Media #Notizie Gubitosi: «Dazn sta recuperando, serve assestamento»: “Come tutte le rivoluzioni tecnologiche ci so… - tomasonidiego : RT @GianScudieri: Inter-Genoa si vede da Dio via mobile, ma Gubitosi incolpa DAZN senza nemmeno aprire all’ipotesi che i suoi server possan… - la_stordita : RT @GianScudieri: Inter-Genoa si vede da Dio via mobile, ma Gubitosi incolpa DAZN senza nemmeno aprire all’ipotesi che i suoi server possan… - GianScudieri : Inter-Genoa si vede da Dio via mobile, ma Gubitosi incolpa DAZN senza nemmeno aprire all’ipotesi che i suoi server possano essere crashati; - xnitius : RT @lemasabachthani: gubitosi: «rete tim ok, non mi aspetto problemi dazn nel prossimo weekend». ma estigrancazzi non ce lo metti? -