Disavventura per Shakira, attaccata da cinghiali a Barcellona (Di giovedì 30 settembre 2021) attaccata da due cinghiali mentre passeggiava in un parco di Barcellona assieme a suo figlio Milan: è la Disavventura capitata a Shakira, secondo quanto raccontato da lei stessa su Instagram e ripreso ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 settembre 2021)da duementre passeggiava in un parco diassieme a suo figlio Milan: è lacapitata a, secondo quanto raccontato da lei stessa su Instagram e ripreso ...

Advertising

MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? Disavventura per #Shakira, attaccata da due #cinghiali mentre passeggiava in un parco di #Barcellona assieme a suo figlio M… - rtl1025 : ?? Disavventura per #Shakira, attaccata da due #cinghiali mentre passeggiava in un parco di #Barcellona assieme a s… - felice_modica : @nmirotti @lucdilo Ancor più scandalosi i tempi del processo e il fatto che chiunque incorra in una disavventura gi… - Sgamosantarelle : RT @Cla_MultiFandom: E quando Dayane scoprirà tutto! quando scoprirà che per il suo staff questa triste disavventura porta soldi alle loro… - lizarale : RT @Cla_MultiFandom: E quando Dayane scoprirà tutto! quando scoprirà che per il suo staff questa triste disavventura porta soldi alle loro… -