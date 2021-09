Danni tempesta Vaia 2018, Foroni e Rolfi: 9,4 milioni per 62 interventi (Di giovedì 30 settembre 2021) È stato approvato dal Dipartimento di Protezione civile il piano d’investimenti predisposto dalla Protezione civile regionale per le aree del territorio lombardo colpite dagli eventi metereologici dell’ottobre 2018, la cosiddetta tempesta Vaia, finalizzato alla realizzazione di ulteriori interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di recupero dei Danni ai boschi abbattuti. Il dettaglio “Il piano approvato – hanno spiegato gli assessori regionali Pietro Foroni (Territorio e Protezione civile) e Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi – prevede infatti 62 interventi per un totale di risorse pari a 9,4 milioni di euro: 4,3 milioni per progetti contro il dissesto idrogeologico e 5,1 ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 30 settembre 2021) È stato approvato dal Dipartimento di Protezione civile il piano d’investimenti predisposto dalla Protezione civile regionale per le aree del territorio lombardo colpite dagli eventi metereologici dell’ottobre, la cosiddetta, finalizzato alla realizzazione di ulterioridi mitigazione del rischio idrogeologico e di recupero deiai boschi abbattuti. Il dettaglio “Il piano approvato – hanno spiegato gli assessori regionali Pietro(Territorio e Protezione civile) e Fabio(Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi – prevede infatti 62per un totale di risorse pari a 9,4di euro: 4,3per progetti contro il dissesto idrogeologico e 5,1 ...

